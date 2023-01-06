Москва, 6 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. О круглосуточной работе бомбардировщиков Су-34 рассказали в Министерстве обороны России. Ведомство 6 января опубликовало видео, в котором показано, как лётчики несут боевое дежурство.

Александр Маркин Су-34

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На кадрах самолёт взлетает, разворачивается в небе, а затем совершает посадку на аэродром. Показан также вид из кабины пилотов.

«Лётчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях», — подчеркнули в Министерстве обороны России.

Истребители могут быть снаряжены вооружением разного класса, что расширяет возможности реагирования в случае угроз, также подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерством обороны РФ было опубликовано видео, в котором российские военнослужащие тренируются стрелять из установок на новых танках Т-90М «Прорыв» и управляют этими боевыми машинами.