Москва, 6 января, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на запорожском направлении огневые позиции украинских боевиков. Был использован расчёт реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО в ходе спецоперации

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По словам командира расчёта, бойцы перезаряжают орудие и ждут команды — «наведение на цель».

«Разведка донесла, что огневые позиции противника на запорожском направлении поражены», — цитирует РИА Новости командира расчёта.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции 3 января.