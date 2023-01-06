Москва, 6 января, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Опубликовано видео, на котором показано, как российские военнослужащие тренируются стрелять из установок на новых танках Т-90М «Прорыв» и управляют этими боевыми машинами. Кадры слаживаний 6 января представило Министерство обороны РФ.

Rosoboronpostavka.ru Танк Т-90АМ «Прорыв» (СМ Тагил — экспорт)

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Учения проходят на полигоне, в них задействованы военнослужащие Центрального военного округа. Управляемые бойцами танки преодолевают препятствия и стреляют по мишеням, так проходит слаживание экипажей боевых машин. На модернизированных «Прорывах» установлены пулемёты калибра 12,7 мм.

Обучаются лучшие военнослужащие, которые уже имеют боевой опыт и теперь оттачивают навыки огневой подготовки. В помощь им предоставлены беспилотные летательные аппараты, которые помогают в наведении танковой артиллерии на цели.

«Военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с использованием современной системы управления огнём как из закрытых позиций, так и с открытых — прямой наводкой», — отметили в Министерстве обороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 января ведомство опубликовало кадры боевой работы расчётов БПЛА подразделений специального назначения Центрального военного округа в ходе специальной военной операции. Беспилотные летательные аппараты военнослужащие сконструировали самостоятельно. Они имеют скорость до 100 километров в час и применяются для адресного огневого поражения целей противника.