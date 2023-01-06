Берлин, 6 января, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, считает немецкий дипломат и бывший спикер Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Североатлантический союз продолжает довольно нерешительно реагировать на заявку Украины на членство. Мнение эксперта опубликовано в Politico.

President.gov.ua Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

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По словам немецкого дипломата, для реальной оценки заявки Украины на вступление в альянс необходимо вспомнить о трёх критериях, которые применялись ранее при расширении НАТО. В частности, едина ли страна в своём желании вступить в НАТО или её членство приведёт к внутреннему расколу, все ли участники альянса выступают за вхождение и укрепит ли вступление безопасность и стабильность в целом.

По мнению Ишингера, Украина не проходит по этим критериям.

Как сообщало ИА REGNUM, Украину нельзя приглашать вступить в НАТО, так как на её территории продолжается вооружённый конфликт. Об этом 28 декабря заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.