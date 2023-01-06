Вашингтон, 6 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. США подстрекают киевских боевиков «к новым ужасным деяниям» с помощью поставок вооружений, заявил посол России в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. Каждая новая поставка оружия укрепляет украинских националистов во мнении об их праве безнаказанно убивать мирных жителей, высказал он мнение в телеграм-канале посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи. Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой поставкой ПВН из Соединенных Штатов они чувствуют все большую безнаказанность. С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — отметил Анатолий Антонов.

Он считает странным, что мировое сообщество до сих пор не увидело вину США, фактически развязавших войну с Россией с 2014 года с помощью поддержки преступников киевского режима.

Намерение Вашингтона отправить Украине боевые машины пехоты Bradley Антонов расценил как игнорирование призывов России задуматься о последствиях поставок вооружений Киеву.

«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несёт ответственность за затягивание нынешнего конфликта», — сделал вывод посол РФ в США.

Он считает, что американские власти совершенно не стремятся к политическому урегулированию напряжённости на Украине и намерены бороться с Россией «до последнего украинца». Ещё одним признаком этого дипломат назвал обвинения в адрес РФ о попытках «взять передышку» в ответ на предложение объявить перемирие с Киевом на Рождество.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном обращении в своём телеграм-канале заявил, что Россия пытается использовать рождественское перемирие для подготовки к «новой волне агрессии». В Госдепартаменте США подчеркнули, что у Белого дома нет доверия к предлагаемому Россией рождественскому перемирию в зоне спецоперации.