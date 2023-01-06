США провоцируют убийство мирных жителей украинскими нацистами — Антонов
Посол России Антонов назвал США ответственными за длительный конфликт на Украине
Вашингтон, 6 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. США подстрекают киевских боевиков «к новым ужасным деяниям» с помощью поставок вооружений, заявил посол России в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. Каждая новая поставка оружия укрепляет украинских националистов во мнении об их праве безнаказанно убивать мирных жителей, высказал он мнение в телеграм-канале посольства.
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Он считает странным, что мировое сообщество до сих пор не увидело вину США, фактически развязавших войну с Россией с 2014 года с помощью поддержки преступников киевского режима.
Намерение Вашингтона отправить Украине боевые машины пехоты Bradley Антонов расценил как игнорирование призывов России задуматься о последствиях поставок вооружений Киеву.
Он считает, что американские власти совершенно не стремятся к политическому урегулированию напряжённости на Украине и намерены бороться с Россией «до последнего украинца». Ещё одним признаком этого дипломат назвал обвинения в адрес РФ о попытках «взять передышку» в ответ на предложение объявить перемирие с Киевом на Рождество.
Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном обращении в своём телеграм-канале заявил, что Россия пытается использовать рождественское перемирие для подготовки к «новой волне агрессии». В Госдепартаменте США подчеркнули, что у Белого дома нет доверия к предлагаемому Россией рождественскому перемирию в зоне спецоперации.