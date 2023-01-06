Москва, 6 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Беженцев с Украины, ищущих пристанище в странах Европы, в будущем ждёт неквалифицированный труд и социальные лишения, но вот возвращаться им будет некуда. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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По словам Мирошника, до 70-80% беженцев не вернутся домой на Украину, но и «страны-партнёры» не собираются долго их содержать.

«Уже установилась общеевропейская тенденция к сокращению дотаций беженцам, введению ограничений сроков выплат до полугода с постепенным их сокращением, почти нет бесплатного жилья. Это всё неизбежно приведёт к тому, что украинцы будут оставаться в европейских странах, но будут находиться там на низшем уровне оплаты, пользоваться исключительно предложениями неквалифицированного труда, подвергаться социальным притеснениям, пополнять криминалитет», — предупредил дипломат.

При этом Украина останется без работоспособного населения.

«Радужно-лозунговый период» для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев. И они будут терпеть, потому что возвращаться им будет некуда. Их родину уже продали и отправили на уничтожение», — добавил Родион Мирошник.

Известно, что в страны Европы с момента начала СВО прибыли около 8 млн беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи эксплуатации украинских беженцев, в том числе сексуального использования женщин, зафиксированы в Израиле.