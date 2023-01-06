Вашингтон, 6 января, 2023, 05:23 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки стали часто сваливать вину на Россию в тех инцидентах, где РФ совершенно ни при чём. Об этом рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

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По его словам, создание антироссийской паники может расцениваться в США как политический инструмент. В пример представитель СМИ привёл ситуацию, когда РФ обвинили в хакерской атаке на серверы. Спецслужбам было известно о непричастности России к этому происшествию, но распространённую ранее информацию не опровергли.

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне. Как выяснилось, обвинения в сторону России — отличный политический инструмент», — отметил Такер Карлсон.

Журналист обратил внимание, что теперь в США любые неугодные сообщения называют «российской дезинформацией». С такой аргументацией в том числе осуществляется блокировка неугодных аккаунтов в соцсетях и фактически вводится цензура. На самом же деле публикации противоречили государственной политике Штатов и Россия была ни при чём.

«Это незаконно. Это откровенное нарушение конституции», — уверен телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Такер Карлсон обвинил правительство США во лжи о создании большого количества рабочих мест.