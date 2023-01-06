Бахмут, ДНР, 6 января, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил СМИ о кем-то запущенной кампании по дискредитации его группы. Он опроверг все слухи и домыслы и заверил, что «вагнеровцы» с «железными яйцами» с августа отстаивают Бахмут. Он сравнил Артёмовск с Куликовым поле и Бородино, «где одна армия должна уничтожить другую».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Все войны всегда выигрывал не спецназ с акробатическими этюдами, а те самые русские мужики с железными яйцами. Что касается Бахмута, то я знаю под Бахмутом каждый перекрёсток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер», — цитирует Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

Бизнесмен заверил, что работа по Бахмуту — это высокая ответственность, поэтому «Вагнер» работу закончит и сделает это с честью. И напомнил о поговорке: «Лучше проиграть сражение, чем потерять армию».

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры, где одна армия должна уничтожить другую. И, как мне кажется, мы с этим успешно справляемся», — добавил Евгений Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа бывших заключенных-«вагнеровцев» завершила полугодовой контракт и покинула зону спецоперации.