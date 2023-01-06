Москва, 6 января, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Бурным одобрением отреагировали соцсети на заявление создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пообещал норвежским журналистам, что бойцы группы после спецоперации отправятся в их страну для наведения порядка. Пользователи назвали его «красавчиком» и «маэстро», а его предложение — совершенно правильным.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин отметил, что в ЧВК «Вагнер» состоят 67 граждан Норвегии, которые «справедливо считают, что исторически Норвегия — родина викингов». После завершения спецоперации они готовы вернуться в свою страну и навести там порядок. Такой ответ пользователи соцсетей назвали «крутым» и правильным.

«Ай да Пригожин! Красава», — написал один из читателей Дзен-канала «Царьград».

«Браво, маэстро!» — одобрила слова Пригожина Наталья Смоленцева.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Норвегии передадут киевскому режиму еще 10 тыс. артиллерийских снарядов. В министерстве обороны королевства отметили, что страна внесла значительный вклад в 2022 году и продолжит вносить в 2023 году.