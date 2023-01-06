Кульякан, Мексика, 6 января, 2023, 04:30 — ИА Регнум. После перестрелки с наркоторговцами 5 января был задержан сын наркобарона Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь. После его ареста обстановка на улицах страны остаётся нестабильной, жителей просят не покидать свои дома, сообщило мексиканское издание Milenio.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983 США Наркоторговцы

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Кадры операции по задержанию опубликованы в соцсетях. На военном самолёте задержанного доставили в столицу страны Мехико. Тем временем в городе Кулиакан, где проходила операция по задержанию, продолжаются уличные беспорядки, устроенные наркоторговцами. В том числе они поджигают автомобили и перекрывают дороги, захвачен городской аэропорт.

Овидио Гусман Лопес управлял крупным наркокартелем «Синалоа», он является сыном наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. Ранее Мышь уже задерживали в 2019 году, тогда его приговорили к пожизненному заключению, но отпустили из-за протеста со стороны боевиков наркокартеля. Тогда погибли несколько человек — в новом столкновении пока никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, одного из самых известных наркобаронов, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары» Рафаэля Каро Кинтеро удалось поймать военным в Мексике в июле 2022 года. Наркобарон был схвачен в штате Чиуауа на севере страны.