Москва, 6 января, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Великобритания в начале Второй мировой войны намеревалась совместно с Францией выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за развитие событий, а Лондон, Париж и Варшава, вопреки правде, оказывались бы «в белом». Сведения из рассекреченного архивного документа Службы внешней разведки России приводит РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кто и как искажает историю Второй мировой войны

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В документе «Агентурное сообщение о попытках англичан и французов подготовить и опубликовать «Голубую книгу» об англо-франко-советских переговорах с возложением всей вины за их провал на СССР», датированном 27 января 1940 года, сообщалось, что англичане должны были выпустить «Голубую книгу» о переговорах между Англией и СССР в 1939 году.

«Книга эта будет состоять из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов», которые, по мнению «островитян», должны доказать миру, что в то время, как «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, большевики всё время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну», — говорилось в документе.

В сообщении делался акцент, что авторам книги необходимо доказать, что белое — это чёрное, и поставить всё вверх дном.

Сборник должен был выйти в конце декабря 1939 года, но так и не увидел свет.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2022 года перекликается с событиями 81-летней давности, когда в США прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.