Киев, 6 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Странным показалось пользователям Twitter фото под постом заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Под высказыванием о том, что Москва «скоро падёт», он разместил кадр со своей пробежки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Читайте также: США готовят аналогичную Минским соглашениям уловку — СМИ

В посте дипломата также говорилось о том, что Киев якобы побеждает в конфликте на Украине. На фото под статьёй Мельник был в спортивном костюме. Пользователи стали иронизировать, что он, наверное, уже готовится убежать из страны после того, как Россия одержит победу в спецоперации.

«Мельник тренируется, чтобы потом быть готовым. Тебе потом придётся бежать далеко и очень быстро», — написал один из пользователей.

Другой посоветовал замминистра купить специальные кроссовки для бега с этой же целью и отметил, что «они скоро понадобятся».

Некоторые читатели поста удивились, что у дипломата так много футболок для пробежки, и посоветовали ему заняться делом вместо спорта. Отдельное внимание вызвало то, что у замминистра иностранных дел Украины так много свободного времени.

«Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру», — также обратились к Мельнику пользователи Twitter.

Причиной уверенности дипломата в победе Киева они называют то, что он «с другой планеты», где «явно много волшебных грибов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах Америки собираются предпринять действия для завершения конфликта на Украине на основании мирного договора, который Киев впоследствии не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.