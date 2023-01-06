Украинскому дипломату посоветовали готовиться к побегу из Киева
Пользователи Twitter предрекли ВСУ поражение и высмеяли представителя МИД Украины Мельника
Киев, 6 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Странным показалось пользователям Twitter фото под постом заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Под высказыванием о том, что Москва «скоро падёт», он разместил кадр со своей пробежки.
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В посте дипломата также говорилось о том, что Киев якобы побеждает в конфликте на Украине. На фото под статьёй Мельник был в спортивном костюме. Пользователи стали иронизировать, что он, наверное, уже готовится убежать из страны после того, как Россия одержит победу в спецоперации.
«Мельник тренируется, чтобы потом быть готовым. Тебе потом придётся бежать далеко и очень быстро», — написал один из пользователей.
Другой посоветовал замминистра купить специальные кроссовки для бега с этой же целью и отметил, что «они скоро понадобятся».
Некоторые читатели поста удивились, что у дипломата так много футболок для пробежки, и посоветовали ему заняться делом вместо спорта. Отдельное внимание вызвало то, что у замминистра иностранных дел Украины так много свободного времени.
Причиной уверенности дипломата в победе Киева они называют то, что он «с другой планеты», где «явно много волшебных грибов».
Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах Америки собираются предпринять действия для завершения конфликта на Украине на основании мирного договора, который Киев впоследствии не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.