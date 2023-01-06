Вашингтон, 6 января, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Представитель штата Флорида в Конгрессе США Мэтт Гетц выдвинул претендентом на место спикера палаты представителей экс-президента Дональда Трампа. Основанием для этого решения он назвал успехи, достигнутые бывшим главой государства.

Gage Skidmore Трамп

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«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей», — сказал Мэтт Гетц.

С инициативой он выступил после того, как выборы председателя законодательного органа не увенчались успехом в результате проведения десяти раундов. Фаворит, которому прочили место спикера, — лидер республиканской партии Кевин Маккарти не смог набрать необходимые 218 голосов, ему не хватило поддержки более десяти законодателей.

Выдвижение Трампа не расходится с американским законодательством — претендовать на место спикера могут не только члены Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января президент США Джо Байден заявил, что в результате распрей в палате представителей Конгресса США её спикером может стать самый неожиданный кандидат. Иронизируя, он пожелал удачи недавно избранному в законодатели страны бывшему члену городского совета Цинциннати Грэгу Лэндсману.