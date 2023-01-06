Киев, 6 января, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предположил, что новый премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху может стать «эффективным посредником» между Россией и Украиной. Об этом он сообщил одному из международных телеканалов.

stresa Переговоры

Читайте также: США: Израиль сам выбирает отношения с Украиной и Россией, как и все страны

«Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чём суть посредничества в этих условиях», — предположил Подоляк.

По его мнению, Израиль, когда понадобится, придёт на помощь в переговорах. Но это может случиться лишь после прекращения огня и вывода российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что каждое государство, не исключая Израиль, самостоятельно принимает решения, касающееся контактов с Москвой и Киевом.