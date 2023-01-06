Минск, 6 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Возможность принудительного изъятия собственности пропишут в законодательстве Белоруссии. Мера будет применяться в случае недружественных действий в отношении страны, следует из опубликованного на национальном правовом портале документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Собственность планируется изымать пропорционально и только при наличии повода для этих действий, подчёркивается в законе.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», — следует из документа.

Необходимость принятия такого решения будут оценивать в Совете министров страны, затем распоряжение поступит в Государственный комитет по имуществу. Окончательное решение по изъятию собственности будет принимать экономический суд Минска. Мера будет касаться в том числе денег и ценных бумаг, а также иного имущество, которое находится на территории Белоруссии и принадлежит иностранцам. Применять санкции намерены только в случае совершения недружественных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, если объёмы оказания помощи России со стороны Белоруссии будут увеличены, страну ждут дополнительные санкции. Соответствующее предупреждение в декабре высказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.