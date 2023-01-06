Южно-Сахалинск, 6 января, 2023, 03:22 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли шесть жителей Сахалина. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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При исполнении воинских обязанностей скончались прапорщик Фадеев Михаил Юрьевич из Корсакова, ефрейтор Садыков Валерий Игоревич из Поронайска, рядовые Егоров Владимир Андреевич из Михайловки Александровск-Сахалинского района, Шутов Михаил Александрович из Тымовского, Игнатьев Александр Александрович из Томари и Листов Максим Витальевич из Углегорска.

Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики киевского режима используют тактику подрыва объектов Вооружённых сил РФ в тылу с целью осложнить систему снабжения российских войск. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.