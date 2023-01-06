Киев, 6 января, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Депутат украинского парламента Гео Лерос высказал подозрения в попытках его убить. Он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. О своих подозрениях и обвинениях руководства киевского режима в «тотальной узурпации» он написал в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

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«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — открыто написал Гео Лерос.

При этом депутат заявил, что уже был «случай применения физической силы», а СБУ пытались, используя близких ему людей, устроить провокацию.

Лерос признаёт, что «это вопрос времени, когда они, пересекая какую-то доселе невиданную черту, доведут дело до конца».

Как сообщало ИА REGNUM, подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей.