Вашингтон, 6 января, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Выгнать из Белого дома военных преступников, включая американского лидера Джо Байдена, призвал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Такой призыв он опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нём знать», — написал политик.

Он также упомянул о деменции Джо Байдена и заявил, что его не волнует, чем занимается американский президент. Что бы американский лидер ни делал, это не меняет положения вещей, и он остаётся военным преступником, уверен Джеффри Янг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джеффри Янг призвал осудить за военные преступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.