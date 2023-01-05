Москва, 6 января, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Запорожская АЭС является законной собственностью России, и любые попытки её захвата будут строго пресечены. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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Рогов подчеркнул, что киевский режим попытками захвата ЗАЭС «показывает свою террористическую сущность и шантажирует мир угрозой ядерной катастрофы». Он уверен, что гарантировать безопасность на объекте может только Россия, а Киеву станция нужна лишь для наступления на Запорожскую область.

«Единственным вариантом для создания эффективной зоны безопасности является оттеснение ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции», — цитирует Рогова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине следует силой вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией, считает глава компании «Энергоатом» Пётр Котин.