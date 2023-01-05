Нальчик, 6 января, 2023, 02:53 — ИА Регнум. На Эльбрусе погиб 43-летний лыжник 5 января при спуске с горы. Назначена доследственная проверка, сообщил телеграм-канал следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

pixabay.com Лыжник

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Предварительно установлено, что погибший мужчина нарушил требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам, выехал за ограждения и, набрав значительную скорость, не смог разъехаться с другим лыжником, который находился вне трассы.

Мужчина в результате столкновения получил телесные повреждения и скончался. Второй участник столкновения доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

«Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек спасены после схода лавины в регионе Австрии Форарльберг. Всего снегом накрыло десять человек.