Махачкала, 6 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Скончался от травм, полученных в ДТП, бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев. В столице региона Махачкале его сбил автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по республике.

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Трагедия произошла, когда экс-председатель правительства переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его сбил «ВАЗ-21 214», за рулём которого был 55-летний мужчина. Магомеду Абдулаеву был 61 год.

«В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений», — сообщили в МВД региона.

Там также подтвердили информацию о том, что погибший является бывшим председателем правительства Дагестана Магомедом Абдулаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ДТП с пострадавшими произошло в Москве, на Севастопольском проспекте. Водитель Porsche вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобиля с двумя машинами.