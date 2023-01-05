Москва, 6 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава США Джо Байден своими последними высказываниями о войне на Украине подтвердил, что Запад участвует в конфликте России с киевским режимом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредованно воюют с Россией на Украине», — так прокомментировал призыв к Западу американского лидера о помощи Киеву сенатор в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден сказал, что нынешняя военная ситуация на Украине «находится в критической точке» и надо дальше оказывать помощь.