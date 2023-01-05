Лондон, 6 января, 2023, 02:39 — ИА Регнум. В прекращении огня в честь Рождества, предложенном российской стороной, не видит смысла министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он считает логичным то, что Украина отказалась поддержать это предложение России. Такое мнение глава британского МИД высказал в своём аккаунте в Twitter.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

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«Тридцатишестичасовое прекращение российских атак никак не приблизит перспективы мира», — уверен Клеверли.

Он полагает, что за этим предложением РФ скрывается хитрость и намерение за время тишины усилить позиции российской армии и перегруппировать военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, рождественское перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января, в этот период со стороны России прекратятся обстрелы по всей линии соприкосновения. Соответствующий приказ отдан армии РФ президентом страны Владимиром Путиным. В ЕС это решение восприняли скептически, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается использовать рождественское перемирие для подготовки к «новой волне агрессии».