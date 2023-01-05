Вашингтон, 6 января, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Глава США Джо Байден в очередной раз допустил «ляп» — оценивая проделанную работу вице-президента страны Камалы Харрис, он снова назвал её «президентом». Казус случился в ходе его выступления по поводу безопасности южной границы Штатов. Трансляцию вёл официальный канал Белого дома в YouTube.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

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Речь шла об улучшении ситуации в странах, откуда уезжают мигранты.

«Президент Харрис возглавила работу по улучшению ситуации в странах, из которых они уезжают, и благодаря её руководству удалось привлечь более 3,2 млрд долларов из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале», — оговорился Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина, путал слова «вакцинация» и «эскалация».