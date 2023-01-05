Вашингтон, 6 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден удивил своим заявлением о том, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot эффективно работают на Украине. Об этом он сказал на встрече с членами президентского кабинета.

Gage Skidmore Джо Байден

Читайте также: Шольц подтвердил Байдену скорую отправку батареи Patriot на Украину

По официальным данным, установки ещё не были поставлены Киеву. Тем не менее Джо Байден заверил, что в России уже начинают ощущать их применение.

«Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают», — отметил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января глава министерства иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Украине американских систем ПВО Patriot началась.