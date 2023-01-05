Небензя призвал Израиль проявлять сдержанность
Небензя: визит израильского министра в мечеть «Аль-Акса» может привести к вооружённым столкновениям
Москва, 6 января, 2023, 02:06 — ИА Регнум. В России озабочены посещением министром национальной безопасности Израиля мечети «Аль-Акса» в сопровождении силовиков. Этот шаг может раскачать ситуацию и привести к масштабным вооружённым столкновениям, считает представитель России в Организации Объединённых Наций Василия Небензя.
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Он выразил надежду, что члены нового кабинета министров Израиля не будут усиливать напряжённость, и напомнил, как в 2000 году визит Ариэля Шарона под охраной полицейских на Храмовую гору стал причиной эскалации конфликта — в результате столкновений погибли несколько тысяч человек. Небензя призвал израильские власти не делать радикальных шагов.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2022 года парламент Израиля высказался за доверие кабинету министров во главе с лидером правой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.