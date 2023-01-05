Москва, 6 января, 2023, 02:06 — ИА Регнум. В России озабочены посещением министром национальной безопасности Израиля мечети «Аль-Акса» в сопровождении силовиков. Этот шаг может раскачать ситуацию и привести к масштабным вооружённым столкновениям, считает представитель России в Организации Объединённых Наций Василия Небензя.

Berthold Werner Иерусалим

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Он выразил надежду, что члены нового кабинета министров Израиля не будут усиливать напряжённость, и напомнил, как в 2000 году визит Ариэля Шарона под охраной полицейских на Храмовую гору стал причиной эскалации конфликта — в результате столкновений погибли несколько тысяч человек. Небензя призвал израильские власти не делать радикальных шагов.

«Вновь напоминаем о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима — колыбели трёх монотеистических религий — и расположенных в нём священных мест. Отмечаем при этом стабилизирующую роль Иорданского Хашимитского Королевства, исторически отвечающего за защиту мусульманских святынь Иерусалима и обеспечение свободного доступа к ним», — сказал представитель РФ в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2022 года парламент Израиля высказался за доверие кабинету министров во главе с лидером правой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.