Киев, 6 января, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Алексей Резников объяснил плохую дисциплину в ВСУ якобы участием «проплаченных россиянами подстрекателей».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной, и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте», — высказал своё мнение Резников в интервью украинской журналистке Елене Фроляк.

Он добавил, что проблемы в дисциплине киевской армии планируют решить ужесточением ответственности за преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.