Берлин, 6 января, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Книга немецких экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца, анализирующая украинский кризис и «огромное влияние» США в Восточной Европе, вызвала множество обсуждений и споров в ФРГ, написал обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц. Основная мысль совместной работы политологов — «образ России на Западе неверен или по крайней мере неадекватен».

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Геро и Ритц назвали украинские события американской прокси-войной, осудили США за огромное влияние в Восточной Европе и в итоге возложили на Вашингтон ответственность за эскалацию на Украине.

По мнению Хинца, политологи смело высказали то, чего не могут сказать другие эксперты, боясь нарушить «общепринятые на Западе положения».

Эксперты подробно описали и начало конфликта на Украине, припомнили провокации киевского режима и шаги России в урегулировании конфликта.

По мнению авторов, пишет обозреватель Хинц, дальнейшая поддержка Украины Европой приведет к расколу Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия продолжит поставлять ВСУ оружие, заявил 5 января министр экономики Роберт Хабек.