Харьков, Украина, 6 января, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей Украины призвали находиться в укрытиях. Сирены воздушной тревоги зазвучали также в подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах Донецкой Народной Республики и Запорожской области, сообщил официальный онлайн-ресурс по оповещению населения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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Воздушная тревога была объявлена около 00:30 по местному времени. В Полтавской области сирены выключили через полчаса после объявления тревоги. Харьковские паблики сообщили, что прилёты снарядов в область не были зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.