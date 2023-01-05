В регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены включили в четырёх регионах Украины и на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и ДНР
Харьков, Украина, 6 января, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей Украины призвали находиться в укрытиях. Сирены воздушной тревоги зазвучали также в подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах Донецкой Народной Республики и Запорожской области, сообщил официальный онлайн-ресурс по оповещению населения Украины.
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Воздушная тревога была объявлена около 00:30 по местному времени. В Полтавской области сирены выключили через полчаса после объявления тревоги. Харьковские паблики сообщили, что прилёты снарядов в область не были зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.