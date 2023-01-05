Москва, 6 января, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и рассказал, в каком случае война на Украине прекратится.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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Мирошник призвал забрать главу киевского режима Владимира Зелинского и прекратить вооружение укронацистов.

«Война на Украине прекратится сразу же как НАТО прекратит её финансировать, снабжать оружием и толкать неразумных хохлов на кровопролитие! И заберёт к себе своих марионеток Зеленского и его шайку. Порошенко можете не забирать, он сам сбежит. В этом случае война прекратится на долгие-долгие годы», — написал в своём телеграм-канале Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, даже если конфликт на территории Украины закончится, в отношениях НАТО и России останутся проблемы, заявил 5 января Столтенберг.