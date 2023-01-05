Москва, 6 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Укронацистский режим, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, может объявлять воздушную тревогу и другие провокационные действия в рождественские праздники. Об этом заявил ТАСС 5 января бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

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«Чтобы объявить о срыве режима прекращения огня, Киев может удариться в тотальные провокации, в которых будет обвинять Россию. К примеру, завтра с 07:00 их сирены воздушной тревоги будут перманентно гудеть без каких бы то ни было оснований. Что будут выкрикивать их «подоляки», вы, уверен, догадываетесь», — предупредил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента России о введении режима прекращения огня не означает, что вооруженные силы не будут отвечать на киевские провокации или попытки ВСУ улучшить свои позиции, заявил 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин.