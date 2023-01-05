Вашингтон, 6 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден сказал, что нынешняя военная ситуация на Украине «находится в критической точке» и надо дальше оказывать помощь. Об этом президент США заявил 5 января на заседании своего кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Сейчас война на Украине находится в критически важной точке. Мы должны делать всё возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — призвал Байден.

Он добавил, что достиг договорённости с Германией о продолжении военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден посчитал предложение Москвы о прекращении огня в Рождество попыткой получить передышку.