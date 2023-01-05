Москва, 6 января, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Принести в жертву население Украины и всю страну готовы киевские власти, об этом свидетельствует их отказ от рождественского прекращения огня. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

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«Ещё одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине — с безжалостными националистами-преступниками, у которых нет уважения к святыням», — отметил он.

Полянский считает, что такое решение украинских властей было принято «ради западных геополитических игр».

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается использовать рождественское перемирие для подготовки к «новой волне агрессии».