В Пентагоне нахваливают БМП Bradley для Киева, называя их «убийцами танков»
Вашингтон, 6 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Представитель минобороны США Патрик Райдер 5 января в ходе брифинга нахваливал боевые машины пехоты Bradley, которые обещаны Украине.
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Боевые машины пехоты Bradley
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По его словам, Bradley — это «убийцы танков».
Райдер считает, что БМП «значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники».
Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны США подтвердили, что об очередном пакете военной помощи Украине будет объявлено 6 января, анонсируя, что в него войдут боевые машины пехоты Bradley.