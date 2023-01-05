Вашингтон, 6 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Представитель минобороны США Патрик Райдер 5 января в ходе брифинга нахваливал боевые машины пехоты Bradley, которые обещаны Украине.

Dvidshub.net Боевые машины пехоты Bradley

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По его словам, Bradley — это «убийцы танков».

Райдер считает, что БМП «значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники».

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны США подтвердили, что об очередном пакете военной помощи Украине будет объявлено 6 января, анонсируя, что в него войдут боевые машины пехоты Bradley.