Вашингтон, 6 января, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Власти США не видят признаков подготовки к участию в боевых действиях Белоруссии в украинском конфликте. Об этом заявил 5 января журналистам представитель минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Ударно-разведывательные вертолеты выполняют боевые задачи в зоне СВО. Минобороны РФ

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«Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать её для открытия нового фронта», — заверил Райдер.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия проведут совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений.