Лондон, 5 января, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Всё необходимое Украине готовы поставлять власти Германии и Великобритании. Они обсуждают вопрос помощи Киеву и другими западными партнёрами, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, участвовавшая в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

President.gov.ua Президент Уркаины Владимир Зеленский во время визита в США

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«Мы продолжим обсуждать с украинцами, что им нужно для следующего этапа их самообороны, а также работать с нашими международными партнёрами над тем, чтобы предоставить необходимое», — ответил Клеверли на вопрос о намерении обеспечивать Украину танками.

В Германии также взаимодействуют с другими странами ЕС для обсуждения мер военной поддержки Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, если Германия не передаст танки ВСУ, она может получить войну на своей территории, заявил 4 января секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.