Киев, 5 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном обращении в своём телеграм-канале заявил, что Россия пытается использовать рождественское перемирие для подготовки к «новой волне агрессии».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«России не удастся скрыть в тишине её подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру ещё до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим», — заверил Зеленский.

Предводитель укронацистов поблагодарил Германию и США «за решение усилить оборону» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента РФ о введении режима прекращения огня не означает, что Вооруженные силы России не будут отвечать на киевские провокации или попытки ВСУ улучшить свои позиции, заявил 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин.