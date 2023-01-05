Братислава, 5 января, 2023, 23:42 — ИА Регнум. В Евросоюзе поверят заявлению Москвы об одностороннем прекращении огня в зоне спецоперации только после того, как увидят конкретные действия, в том числе вывод войск и техники со всей территории Украины. Об этом заявил 5 января официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Ec.europa.eu Петер Стано

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Он выразил опасения, что на самом деле Россия будет использовать период перемирия для «пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации». Представитель ЕС подчеркнул, что не доверяет Кремлю и ждёт не временного, а реального прекращения всех атак.

«Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведёт нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права», — сказал Петер Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, рождественское перемирие продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января, в этот период со стороны России прекратятся обстрелы по всей линии соприкосновения. Соответствующий приказ отдан армии РФ президентом страны Владимиром Путиным.