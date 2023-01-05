Вашингтон, 5 января, 2023, 23:36 — ИА Регнум. В минобороны США подтвердили, что об очередном пакете военной помощи Украине будет объявлено 6 января, анонсируя, что в него войдут боевые машины пехоты Bradley.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley», — заявил журналистам 5 января представитель Пентагона Патрик Райдер, добавив, что обучат киевских боевиков обращаться с техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее заявил, что его администрация обсуждает возможность выделения Киеву Bradley.