Пентагон подтвердил поставки Украине боевых машин пехоты Bradley
Вашингтон, 5 января, 2023, 23:36 — ИА Регнум. В минобороны США подтвердили, что об очередном пакете военной помощи Украине будет объявлено 6 января, анонсируя, что в него войдут боевые машины пехоты Bradley.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пентагон
Читайте также: США поставят киевским боевикам БМП Bradley
«Могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley», — заявил журналистам 5 января представитель Пентагона Патрик Райдер, добавив, что обучат киевских боевиков обращаться с техникой.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее заявил, что его администрация обсуждает возможность выделения Киеву Bradley.