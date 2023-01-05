Киев, 5 января, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Власти Украины серьёзно не воспринимают предложение России о временном прекращении огня в зоне СВО на Рождество. Об этом 5 января написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Украинский министр напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее предложил «чёткую формулу мира из десяти шагов». По словам Кулебы, «одностороннее прекращение огня нельзя и не следует воспринимать всерьёз».

Как сообщало ИА REGNUM, Киевский режим отверг инициативу президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.