Глава СНБО Украины отверг любые переговоры о рождественском перемирии
Киев, 5 января, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не согласился на предложенное Россией перемирие и отвергает любые переговоры с российской стороной. Об этом он сказал в эфире «24-го канала».
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ВСУ в обороне
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«Никаких переговоров с ними — ни о перемирии, ни о какой-то дате, — это никакого отношения не имеет к нам», — однозначно сказал Данилов.
Как сообщало ИА REGNUM, Донецк, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками в первые часы после наступления Нового года.
Киевский режим отверг инициативу президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии.