Вашингтон, 5 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Лидеры ФРГ и США — Олаф Шольц и Джо Байден подтвердили готовность продолжать всесторонне поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В том числе они анонсировали новые поставки в страну боевых машин, говорится в совместном заявлении глав государств.

Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“» Олаф Шольц и Джо Байден

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Решение отправить на Украину американские боевые машины пехоты Bradley и немецкую военную технику Marder было принято во время телефонного разговора Байдена и Шольца. Обсуждалась также необходимость обучать украинских боевиков работать с этой техникой, такая помощь Киеву также будет оказана.

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую готовность продолжать оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется», — говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки в том числе будут включать РСЗО HIMARS, заявил журналистам 4 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.