Берлин, 5 января, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Власти Германии заявили о намерении поставить Украине дополнительную батарею Patriot. Об этом договорились в ходе телефонного разговора 5 января президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщил кабмин Германии.

Sivi Steys ЗРК Patriot

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В процессе разговора стороны заверили друг друга в том, что продолжат оказывать поддержку киевской армии «для удовлетворения потребностей Украины в средствах ПВО».

Отмечается, что Олаф Шольц подтвердил данное ранее обещание, что ФРГ в скором времени предоставит Киеву зенитно-ракетную батарею Patriot, как и США.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к передаче Украине американских систем ПВО Patriot началась, заявил 4 января глава министерства иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.