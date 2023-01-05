Мелитополь, 5 января, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Боевики киевского режима используют тактику подрыва объектов Вооружённых сил РФ в тылу с целью осложнить систему снабжения российских войск. Об этом написал в своём телеграм-канале 5 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Так он прокомментировал подрывы транспортной инфраструктуры в Запорожской области, предположив, что далее формирования ВСУ предпримут попытку отрезать ряд населённых пунктов.

«После отвода российских войск с правобережья Днепра в Херсонской области в командовании ВСУ сконцентрировали внимание на Запорожской области. Судя по географии взрывов и ударов, украинские формирования предпримут попытку отрезания отдельных населенных пунктов и «отгрызания» небольших участков под Васильевкой и Пологами», — считает Владимир Рогов.

Для подрыва мостов, переходов и других инфраструктурных объектов украинские боевики используют диверсионно-разведывательные группы. Но не везде планы ВСУ реализуются, считает Рогов, приводя в пример Артёмовск (Бахмут). Тем не менее, по прогнозу общественника, на январь запланировано контрнаступление киевских войск на этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв после удара ВСУ по жилому кварталу города Васильевка в Запорожской области увеличилось до шести человек. Обстрел произошёл 5 января.