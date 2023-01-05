Москва, 5 января, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Украинский боевик Сергей Панас, который попал в плен к бойцам российского «Оркестра», рассказал об отношении к пленным в телеграм-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Панас заверил, что в плену к нему «хорошее отношение».

«Для украинцев, желающих сдаться в плен, есть угроза получить пулю в спину», — рассказал военнопленный.

Он стал свидетелем такой ситуации. Потому считает, что «вагнеровцы» спасли ему жизнь, взяв в плен.

Рассказывая о ЧВК «Вагнер», бойцах, он выразился, что «ребята крепкие».

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ бросает своих бойцов на линии соприкосновения и даже не появляется перед ними. Об этом рассказали пленные украинские военнослужащие представителям Минобороны России.