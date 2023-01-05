Вашингтон, 5 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. В деле арестованного в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема должны быть соблюдены все необходимые юридические процедуры, надеются в Организации Объединённых Наций (ООН).

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Официальный представитель офиса ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пока не видел этого дела. «Мы изучим его», — добавил он.

Напомним, 5 января шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в Риге по подозрению в шпионаже.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, задержание журналиста нарушает все нормы международного права. Россия требует, чтобы международное сообщество подключилось к прояснению случившегося.

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