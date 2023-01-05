Москва, 5 января, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Украинское государство продолжает отбирать святыни у православных, заявил 5 января в эфире «России-24» глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

(сс) Suicasmo Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры

Как сообщалось ранее, у Украинской православной церкви официально отобрали Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре. Решение принято по итогам работы «комиссии по приёму-передачи храмов».

С 1 января 2023 года священнослужителей УПЦ перестали пускать на территорию Успенского собора (главный храм лавры) и Трапезной церкви.

«Церковь молится, чтобы Господь даровал силы верующим, которые сегодня подвергаются такому давлению, верующим, у которых сегодня отбирают святыни», — сказал Легойда.