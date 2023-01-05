Вашингтон, 5 января, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш всегда выступает за прекращение огня и приветствовал бы перемирие между Москвой и Киевом, заявил 5 января его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Татианы Великомученицы в Люблино. Рождество Христово в Москве

Он уточнил, что возможность сторон в это светлое время проявить уважение и прекратить боевые действия всегда приветствуется генеральным секретарём.

Напомним, с призывом объявить рождественское перемирие 5 января обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в период с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января.

В свою очередь, киевские политики ответили на это предложение отказом.

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