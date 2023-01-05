Москва, 5 января, 2023, 21:13 — ИА Регнум. В ответ на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поставлять ещё больше оружия Киеву заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев привёл реплику из романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла.

Цитата из к/ф «1984». Реж. Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Большой брат

Медведев напомнил, что, по мнению Столтенберга, «оружие — это фактически путь к миру».

«Прошлое стёрто и забыто, ложь стала правдой. Джордж Оруэлл, «1984», — написал зампредседателя Совбеза в Twitter.

Напомним, 5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены альянса не недооценивать Россию и отправить в Киев больше оружия для ВСУ, а также устранять зависимость от авторитарных режимов и «защищать свободу и демократию».

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