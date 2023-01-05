Нью-Йорк, США, 5 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов, связанных с обстрелом СИЗО в Еленовке, сообщили помощники генсека 5 января.

Вадим Белозерцев/ТАСC Последствия удара по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке

Решение связано с якобы недостаточными гарантиями безопасности для миссии, отметили в ООН.

СИЗО в Еленовке, где находились в том числе пленные азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в июле 2022 года было атаковано ракетами ВСУ. ООН анонсировало организацию миссии по установлению фактов.